Sıla'ya yeni aşkı Hazer Amani yaradı! Ahmet Kural'dan sonra mutluluğu buldu

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü yemek şefi Hazer Amani ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamış, Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etmişti.