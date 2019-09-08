Sıla'ya yeni aşkı Hazer Amani yaradı! Ahmet Kural'dan sonra mutluluğu buldu
Ünlü şef Hazer Amani ile sürpriz bir aşka yelken açan Sıla, ilişki boyunca dört kilo aldı.
Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü yemek şefi Hazer Amani ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamış, Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etmişti.
1,5 ay süren ilişki Sıla'ya yaradı. Bu süreçte 4 kilo aldığı söylenen ve Hazer Amani'nin yaptığı hamur işlerine ve tatlılara dayanamayan şarkıcı yakınlarına ''Hazer'in yemekleri öyle güzel ki, diyet yapamıyorum'' diye dert yandı.
Bu arada Hazer Amani yakında yeni bir yemek programına başlayacak. Yayınlarda Sıla da sevgilisine destek verecek.
Arabada sarmaş dolaş yakalanmışlardı: Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.