Sıla'nın hamile olduğu iddialarına Hazer Amani cevap verdi gerçek ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde evlenen Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinin nedeni hamilelik olduğu iddia edilmişti. Amani, bu iddialar hakkında ilk kez konuştu.
MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, 13 Ocak tarihinde nikah masasına oturdu. Ani evlilik kararları ise hamilelik iddialarını ortaya çıkardı. Önceki gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Amani, Sıla'nın hamile olduğu yönündeki haberlerine cevap verdi.
Sıla ile çıktıkları Roma tatilinden dönen Hazer Amani, Bebek'teki mekanında görüntülendi. Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi.
Sıla ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğunu iddia etti. Hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla'nın bu şansı kaçırmamak için evlilik kararı aldığı söylenmişti.