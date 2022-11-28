Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

Sıla'nın babası vefat etti

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.