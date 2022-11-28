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Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

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Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

Şarkıları ile milyonların kalbine taht kuran sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı 73 yaşındaki babasını kaybetti.

Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı baba acısıyla sarsıldı. 

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Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

Sıla'nın babası vefat etti

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.

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Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

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Sıla'nın en acı günü! Konserde sürpriz yapmıştı babası hayatını kaybetti

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

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