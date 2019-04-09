Sıla'nın Ahmet Kural'a göndermeli dövmesi olay oldu: Aşktan ne anlarsınız?

Ayrıca Sıla'nın adı ünlü şef Hazer Amani ile de anılmıştı. İkili, bir gece sarhoş bir şekilde görüntülenmiş ve samimi tavırları dikkat çekmişti. Amani de Okan Can Yantır gibi Sıla ile aşk dedikodularını yalanlamıştı.