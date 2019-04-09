Sıla'nın Ahmet Kural'a göndermeli dövmesi olay oldu: Aşktan ne anlarsınız?
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, vücuduna yaptırdığı dövme ile sosyal medyada gündeme oturdu.
"Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından eski sevgilisi Ahmet Kural'a dava açan Sıla, aradan geçen zamanın ardından yine çok konuşulanlar arasına girdi. Okan Can Yantır ve Hazer Amani ile hakkında çıkan aşk iddialarına sessiz kalan ünlü şarkıcı, bu sefer yaptırdığı dövme ile gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından vücuduna yaptırdığı "Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" dövmesini paylaşan başarılı şarkıcının, eski aşkına göndermede bulunduğu iddia edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Sıla'nın hala Ahmet Kural'ı sevdiğini iddia etti.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın adı Okan Can Yantır ile anılmıştı. Yantır, haklarında çıkan aşk iddialarına ise "Öyle bir şey yok" diyerek yanıt vermişti.
Ayrıca Sıla'nın adı ünlü şef Hazer Amani ile de anılmıştı. İkili, bir gece sarhoş bir şekilde görüntülenmiş ve samimi tavırları dikkat çekmişti. Amani de Okan Can Yantır gibi Sıla ile aşk dedikodularını yalanlamıştı.