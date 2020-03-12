Sıla'nın 13 yıl önceki hali görenleri şoke etti fotoğrafının hikayesini de anlattı

Aniden Şef Hazer Amani ile evliliğiyle herkesi şaşırtan ve son zamanlarda sürekli olarak hamile olduğu iddia edilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla olay oldu. Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaptığı zamanlarda ilk kez sahnede kendi şarkısını söylediği andan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sıla, 13 yıl önceki haliyle şaşırttı.