Sıla'nın 13 yıl önceki hali görenleri şoke etti fotoğrafının hikayesini de anlattı
Son zamanlarda sürekli olarak hamile olduğu iddia edilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından 26 yaşındaki halini paylaştı. Sıla'yı görenler tanımakta zorlandı, inanılmaz değişim.
Aniden Şef Hazer Amani ile evliliğiyle herkesi şaşırtan ve son zamanlarda sürekli olarak hamile olduğu iddia edilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla olay oldu. Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaptığı zamanlarda ilk kez sahnede kendi şarkısını söylediği andan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sıla, 13 yıl önceki haliyle şaşırttı.
Sıla, paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında.''
''O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan!''
''Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum" Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil.''