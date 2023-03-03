Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kavga ediyormuş gibi yapıp tuzak kurdular: Dehşet anları kamerada!
Kağıthane’de tekel bayinde gerçekleşen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, adamı dışarıya çekmek için bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaptığı ve dışarıya çıktıktan sonra da adama ateş açtığı görüldü. Silahlı saldırı ve yaralı adamın silahla saldırganın peşinden gittiği o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tarafından cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda dükkan içinde bulunan Harun Ş., kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, kanlar içerisinde kalan Harun Ş. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, gece saatlerinde tekel bayiinin önüne gelen bir şahıs sigara yakıyor. Dükkan önünde bekleyen şahsın yanına sigarasını bitirdikten sonra bir başka şahıs yaklaşıyor. Şahıs gelir gelmez saldırgana önce tekme atıyor.