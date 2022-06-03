Sıla'dan kötü haber! Doktoru izin vermedi, bütün konserleri iptal edildi!
'Şarkıcı' adlı albümüyle şarkı piyasasına ve sahnelere dönen Sıla Gencoğlu'ndan kötü haber geldi. Köprücük kemiğinin ucunu kıran başarılı şarkıcıya doktorlar, konserlere çıkamayacağını söyledi. Bunun üzerine Sıla, haziranda planlanan konserleri iptal etmek zorunda kaldı.
İki hafta önce yeni albümü ‘Şarkıcı’yı dinleyicisine sunan ünlü ve başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle, haziranda yapmayı planladığı tüm proje ve konserlerini doktorlarının uyarılarını dikkate alarak temmuza erteledi.
Yaklaşık 20 gün önce düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla’nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere izin vermedi. Böylece sanatçının hazirandaki konser takvimi temmuza kaydırılmış oldu.
Sıla bu kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu: 'Evdeki hesap çarşıya uymadı!'
Sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında şunları anlattı: “Sekiz isimli askımla sesleniyorum size. Yeni olmuş bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu.