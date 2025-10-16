BIST 10.390
Sıla ve İlker Kaleli Harbiye'de aşka geldi

Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli, Harbiye'deki konserde romantik anlara imza attı. Sıla'nın yılın son konserinde sahneye çıkan Kaleli, sevgilisine sürpriz yaptı. Sıla, "Ayy gelmişken öpeyim" diyerek Kaleli'yi dudağından öperek sevgisini binlerce hayranına gösterdi.

Sıla ve İlker Kaleli Harbiye'de aşka geldi - Resim: 1

Uzun yıllardır aşk yaşayan ünlü çift Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman romantik anlarıyla gündeme geliyor. 

Sıla ve İlker Kaleli Harbiye'de aşka geldi - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda dönüşü havalimanında görüntülenen çift, evlilik sorularına "Zamanı gelince bakarız" şeklinde kaçamak yanıtlar vermişti.

Sıla ve İlker Kaleli Harbiye'de aşka geldi - Resim: 3

SAHNEDE AŞK DOLU AN

Sıla, yılın son Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en özel anı ise sevgilisi İlker Kaleli'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Sıla ve İlker Kaleli Harbiye'de aşka geldi - Resim: 4

Kaleli'yi sahnede gören Sıla, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Şarkıcı, seyircilerin alkışları arasında "Ayy gelmişken öpeyim" diyerek Kaleli'yi dudağından öptü.

