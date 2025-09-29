Sıla ve İlker Kaleli aşkı tam gaz devam! Evlilik sorulunca...
Sıla Gençoğlu uzun süredir aşk yaşadığı ünlü oyuncu İlker Kaleli ile ilişkilerinin geleceği hakkında acıkama yaptı. Kaleli’den ‘eşim’ diye bahseden ünlü şarkıcı evlilik düşünmediklerini söyleyerek şaşırttı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz.”
Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Sıla Gençoğlu önceki akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Sesiyle güzelliğiyle büyüleyen ünlü şarkıcı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Müzik dünyasını yasa boğan Güllü’nün vefatı hakkında konuşan Sıla, duygusal anlar yaşadı: “Haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Çok hazin bir hikâye. Çok üzüldüm, Allah yakınlarına sabır versin.” dedi.
Kaleli’ye ‘eşim’ diyen ünlü şarkıcı evlilik sorularına ise temkinli yaklaştı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz.”
OYUNCULUĞUNU SEVİYORUM
Sıla, en sevdiği oyuncu kim diye sorulduğunda ise uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İlker Kaleli’nin ismini verdi. Kaleli’den ‘eşim’ olarak bahseden Sıla, tebessüm ederek “Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum” ifadelerini kullandı.