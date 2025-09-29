Sıla ve İlker Kaleli aşkı tam gaz devam! Evlilik sorulunca...

OYUNCULUĞUNU SEVİYORUM

Sıla, en sevdiği oyuncu kim diye sorulduğunda ise uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İlker Kaleli’nin ismini verdi. Kaleli’den ‘eşim’ olarak bahseden Sıla, tebessüm ederek “Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum” ifadelerini kullandı.