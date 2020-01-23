Sıla ve Hazer'in ardından Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evleniyor
Bir dönem Sıla ile yaşadığı olaylı ilişki ile gündemden düşmeyen Ahmet Kural, Sıla ve Hazer Amani evliliğinin ardından avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik kararı aldı.
Geçtiğimiz senenin ilişki bombası olan Sıla ve Ahmet Kural aşkının Kural'ın şiddeti ile kirlenmesinin ardından Sıla, aşkı şef Hazer Amani'de bulmuş, ikili geçtiğimiz hafta sade bir törenle evlenmişti. Sıla'nın ardından Kural da avukat sevgilisi ile evlilik kararı aldı.
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Şiddet haberleri nedeniyle son filmi Baba Parası filminde de umduğunu bulamayan Kural, önümüzdeki ay kız arkadaşını ailesinden istemeye gidecek.
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Bilal Özcan'ın haberine göre, Türk gelenek ve göreneklerine göre gerçekleşecek olan tören sonrası ikilinin bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.
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Peki, Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik kimdir?
Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu.
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