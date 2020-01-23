Sıla ve Hazer'in ardından Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evleniyor

Geçtiğimiz senenin ilişki bombası olan Sıla ve Ahmet Kural aşkının Kural'ın şiddeti ile kirlenmesinin ardından Sıla, aşkı şef Hazer Amani'de bulmuş, ikili geçtiğimiz hafta sade bir törenle evlenmişti. Sıla'nın ardından Kural da avukat sevgilisi ile evlilik kararı aldı.