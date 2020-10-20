Sıla ve Hazer Amani'nin evliliğinde kriz iddiası! Bir küs bir barışık
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin evliliklerinde kriz olduğu iddiası sevenlerini üzdü. Ünlü çiftin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü.
2020 yılının ilk evliliklerinden birini yapan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin evlilikleri son gaz devam ederken haklarında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. Zaman zaman mutlu pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan çiftin evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi.
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı ve sürekli ayrılıp barıştığı iddia edildi. İkilinin krizleri ise sosyal medyaya şimdiye kadar hiç yansımadı.
Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin, bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.