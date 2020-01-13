Sıla ve Hazer Amani'nin düğün yeri ifşa olunca mekan değiştirdiler nikah evde kıyılıyor

Uzun bir süredir evlenecekleri konuşulan hatta Sıla'nın hamileliği nedeniyle erkene alındığı iddia edilen düğün için ani karar değişimi gerçekleşti. Sıla ve Hazer Amani çiftinin bu akşam dünyaevine gireceği iddia edilmişti. Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, nikaha saatler kala ani bir değişiklik yaptı.