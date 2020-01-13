Sıla ve Hazer Amani'nin düğün yeri ifşa olunca mekan değiştirdiler nikah evde kıyılıyor
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani Nişantaşı’nda yapılacak nikah törenini erkene çekip mekan değişikliği yaptı. Hamilelik iddiaları ise dilden dile dolanmaya devam ediyor.
Uzun bir süredir evlenecekleri konuşulan hatta Sıla'nın hamileliği nedeniyle erkene alındığı iddia edilen düğün için ani karar değişimi gerçekleşti. Sıla ve Hazer Amani çiftinin bu akşam dünyaevine gireceği iddia edilmişti. Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, nikaha saatler kala ani bir değişiklik yaptı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı.
Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün 15.30'da Sıla Gençoğlu'nun evinde nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılacak.
Öte yandan ünlü çiftin nikahına dair merak edilenleri Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk yazmıştı. Baştürk yazısında, "Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı'ndaki Alancha'da yapacakları düğünle evleniyor. Düğüne sadece çiftin yakınları davetli" ifadelerini kullanmıştı.