Sıla ve Hazer Amani'den nikah sonrası ilk paylaşım geldi! İşte o romantik paylaşım
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, evliliğin ardından ilk romantik paylaşımlarını yaptı. İkili, aynı fotoğrafı, aynı not ile paylaştı.
Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani, sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Çiftin Nişantaşı'ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.
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Çift, nikahın ardından ise Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verdi. Sıla ve Hazer, nikahın ardından ilk kez sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaşımda bulundu.
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Hem Sıla hem de Hazer, aynı Instagram fotoğrafını aynı not ile paylaşarak, "Beraber çok güzel bir hatıramız var" yazdı.
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Sıla'nın paylaşımına Demet Evgar, Rahşan Gülşan, Kalben gibi birçok ünlü de yorum yaptı.
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