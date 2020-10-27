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Sıla ve Hazer Amani evlerinin ayırdı mı? Çift hakkında iki yeni bomba iddia

ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı haberleri magazin gündeminden düşmüyor. İkili hakkında yepyeni iddialar atıldı.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, Ocak 2020'de dünya evine girmişlerdi. İkilinin evliliklerinde sorun yaşadığı ve ayrılacağı iddia edilmişti.

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Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin boşanacakları iddia edildi. Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

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Mutlulukları kısa süren Sıla ve Hazer Amani, evlerini ayırdıkları önü sürüldü.

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Sıla ve Hazer Amani’nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı.

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