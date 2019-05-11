Sıla ve Haluk Levent arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıkardılar
Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla Gençoğlu'na birçok ünlü isimden destek yağmıştı. Bu isimlerden biri de Haluk Levent olmuştu. Haluk Levent, Sıla'ya destek paylaşımlarını kaldırdı ve Sıla'yı takipten çıkardı.
Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddia edilen Sıla Gençoğlu'na destek veren ünlülerden biri olan Haluk Levent'in attığı destek tweetlerini silmesi ve sosyal medyadan Sıla'yı takip etmeyi bırakması aralarında küs oldukları dedikodularını beraberinde getirdi.
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Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural, tarafından darp edilmesi magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. O dönem pek çok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek olmuştu.
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O isimlerden biri de Haluk Levent idi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından şarkıcı Sıla'ya destek olarak "Sıla seni çok seviyoruz" yazmıştı.
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Ancak daha sonra Haluk Levent ile Sıla'nın birbirlerini takipten çıkararak, Levent'in paylaştığı destek tweetini silmesi akıllara 'küstüler mi?' sorusunu getirdi.
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