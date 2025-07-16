Sıla Türkoğlu'ndan plajda nefes kesen pozlar!

Katıldığı bir davetten çıkarken yakalanan ünlü oyuncu, "Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem, saklamam. Öyle bir şey olsaydı gerçekten kendim paylaşırdım. Zaten bunu da saklamazdım ama öyle bir şey yok yani, yalan haber" şeklinde konuşmuştu.