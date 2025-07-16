Sıla Türkoğlu'ndan plajda nefes kesen pozlar!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu sevgilisi ile gittiği tatilden pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla da magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
"NİŞANLANMADIK"
Türkoğlu, en son bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile nişanlandığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.
Katıldığı bir davetten çıkarken yakalanan ünlü oyuncu, "Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem, saklamam. Öyle bir şey olsaydı gerçekten kendim paylaşırdım. Zaten bunu da saklamazdım ama öyle bir şey yok yani, yalan haber" şeklinde konuşmuştu.
AŞK TATİLİNE ÇIKTILAR
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız birlikte tatile çıktı.