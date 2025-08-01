Sıla Türkoğlu'na sevgilisinden nabız yükselten evlilik teklifi

"ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI"

Sıla Türkoğlu konuk olduğu bir programda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı:

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."