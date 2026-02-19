Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı
Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden servet değerinde bir ücret aldı. Kısa sürede tamamlanan çekim karşılığında kazandığı rakam kulislerde konuşulurken, oyuncunun anlaşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.
Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.
Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.