BIST 14.220
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.058,24

Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı

|
Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden servet değerinde bir ücret aldı. Kısa sürede tamamlanan çekim karşılığında kazandığı rakam kulislerde konuşulurken, oyuncunun anlaşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’nun saatler süren reklam çekimi sonrası aldığı ücret magazin gündemine bomba gibi düştü; kulislerde konuşulan rakam herkesin dudağını uçuklattı. Bakın bir reklamdan ne kadar kazanmış...

18
Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 2

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.

28
Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 3

Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.

38
Sıla Türkoğlu reklamdan servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 4

Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

48