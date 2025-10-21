Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız Londra'da aşk yaşıyor
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Doğa karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran güzel oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı Londra tatili ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkoğlu’nun romantik paylaşımları, hayranlarından tam not aldı.
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Ata Ayyıldız’dan İtalya’da romantik bir evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, düğün öncesi sevgilisiyle yeni bir tatil rotası çizdi. Çiftin bu kez adresi, İngiltere’nin büyüleyici başkenti Londra oldu. Türkoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, Londra sokaklarında geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Kahverengi kalp emojisiyle süslediği gönderiler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Sıla Türkoğlu’nun Londra’daki tatil kareleri, hem şıklığı hem de romantik atmosferiyle dikkat çekiyor. İngiltere’nin ikonik sokaklarında çekilen fotoğraflarda, oyuncunun enerjisi ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.
2.8 milyon takipçiye sahip olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar, Kızılcık Şerbeti hayranlarının yanı sıra moda ve seyahat tutkunlarının da ilgisini çekti. Çiftin uyumu, sosyal medyada “Aşk şehri Londra’da aşk dolu anlar” yorumlarına neden oldu.
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizideki etkileyici performansı, onu Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri haline getirdi.