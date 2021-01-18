Sıla-Hazer Amani çiftinin 1 yıl süren evliliği 15 dakikada bitti

Teşekkür etti: Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İHA muhabirinin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıld