Sıla Gençoğlu'nun Hazer Amani'den hamile iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin evlilikte acele etmelerine yönelik ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şarkıcı Sıla'nın hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
13 Ocak 2020'de evlenmeleri beklenen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani'nin neden evlilikte acele davrandıklarına ilişkin şok etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü şarkıcı Sıla, hamile olduğu için evlilikte acele ediyor. İddiaya göre Sıla Gençoğlu karnı belirginleşmeden nikah masasına oturmak istiyor.
Yaşadıkları sürpriz aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla ve Hazer Amani'nin evlilikte bu kadar aceleci olmalarının altında yatan sebep bebek olduğu yönündeki söylentiler magazin dünyasını salladı. Çiftin 13 Ocak 2020'de nikah masasına oturacakları konuşuluyor.
Sıla Gençoğlu Kimdir?
Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.