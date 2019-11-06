Sıla Gençoğlu'ndan ödül töreninde Hazer Amani ile evlilik açıklaması

Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla gelen evlilik sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Vallahi ben de bilmiyorum ki. Nasip kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta fayda var. Sizden takip ediyoruz olayı. Geçen bir tarih verildi ama o gün Cumhuriyet Balosu'ndaydık biz."