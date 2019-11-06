Sıla Gençoğlu'ndan ödül töreninde Hazer Amani ile evlilik açıklaması
Bu sene 24.sü düzenlenen Altın Objektif Ödül Töreni'nde Sıla Gençoğlu'ndan Hazer Amani ile evlilik açıklaması geldi.
Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin sahiplerini bulduğu ''Altın Objektif Ödül Töreni''nde şarkıcı Sıla Gençoğlu, "Yılın Kadın Yorumcusu" ödülünün sahibi oldu. Tören öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sıla, evlilik açıklaması da yaptı.
Gecede 'Yılın Kadın Yorumcusu' ödülünü alan Sıla, "Çokça sevgiyle karşılaşmak benim için çok özel ve kıymetli. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca bir mutluluk" dedi.
Muhabirlerin niye bu kadar sık saç değişikliği yaptığına dair sorusuna ise Sıla, espirili bir yanıt verdi, ''Aslında değiştirmiyorum. Siz abartıyorsunuz tatlı tatlı. Sadece iki model yapıyorum son dönemlerde'' diyerek cevapladı.
Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla gelen evlilik sorularına ise şöyle yanıt verdi: "Vallahi ben de bilmiyorum ki. Nasip kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta fayda var. Sizden takip ediyoruz olayı. Geçen bir tarih verildi ama o gün Cumhuriyet Balosu'ndaydık biz."