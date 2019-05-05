Sıla Gençoğlu'na duygulandıran hayran desteği

Gençoğlu, hayranı şarkı söylerken de onu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şarkı bittikten sonra Gençoğlu'nun hayranı, "Hepiniz adına bir kez daha sarılayım mı çok seviyoruz değil mi, hep yanındayız değil mi, kadının her zaman ayakta dimdik durduğunu gösteren erdemli insan. Tüm kalbimle hepiniz için sarılıyorum" diyerek Sıla Gençoğlu'na sarıldı.