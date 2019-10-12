Sıla Gençoğlu'na dava şoku! Prof. Dr. Orhan Kural suç duyurusunda bulundu

Dilekçede, tütün sektörünün bütün dünyada, çocuk ve gençlerde merak oluşturarak sigaranın denenmesini ve sigaraya başlanmasını sağlamak üzere hep ünlü simaları kullandığı belirtilerek, "Yabancı firmalar, yıllar yılı Türk senaristlere yüksek ücretler ödeyerek Türk filmlerine, bar, meyhane ve bol sigaralı sahneler eklettiler ve Türk halkını tütün ve alkole bağımlı yaparak istediklerini başardılar. Türk halkını en çok sigara içen 10 ülke arasına soktular ve alkolü yaygınlaştırdılar" değerlendirmesinde bulunuldu.