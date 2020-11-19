Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani boşanacaklarını açıkladılar! Sebep ilk eşi deniyor
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Sıla ve Hazer Amani bu yılın başında evlenmişti. Çiftten boşanma açıklaması geldi.
Hazer Amani'nin uğruna eşini boşayıp evlendiği Sıla Gençoğlu ile olan evliliği 1 yılı doldurmadan bitti. 2020 senesinin ilk evliliklerinden biri olarak şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani, ocak ayında hayatlarını birleştirmişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı herkese şaşırtsa da ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Ancak bu hikaye mutlu sonla bitmedi... Sıla ve Hazer'den boşanma açıklaması geldi.
Son zamanlarda sürekli olarak evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift, sonunda inkar etmeyi bıraktı ve gerçeği açıkladı. Basın açıklaması yapan Sıla Gençoğlu ve Hazar Amani, 'boşanacağımız doğrudur' dedi. Boşanma gerekçesi olarak ihanet, psikolojik baskı ve Hazer Amani'nin eski eşiyle ilgili iddialar vardı. İşte Hazar ve Sıla'nın yaptığı boşanma açıklaması:
-"Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.''
-''Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."