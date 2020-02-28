Sıla Gençoğlu konserini iptal etti Mehmetçik için paylaştı: Senin canın canımızdır
Sıla Gençoğlu, İdlib'deki 33 canımızın şehit olmasının ardından Ankara konserini iptal etti. Ünlü şarkıcının Twitter'dan yaptığı paylaşımda dikkat çekti.
Sıla Gençoğlu da İdlib'de Türk askerine karşı yapılan hain saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medyada birçok ünlü isim 33 Mehmetçiğimiz için paylaşım yaparken Sıla da Twitter hesabından duygularını aktardı.
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"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gecce hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gece de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik!"
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Ayrıca ünlü şarkıcı Sıla, bugün Ankara'da vereceği konseri de iptal ettiğini duyurup, şehitlerimiz için baş sağlığı diledi. Konserin iptalini ise yine Twitter'dan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
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''Bugünkü Ankara konserimizi 17 Nisan'a erteledik. Hepimizin başı sağolsun.''
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