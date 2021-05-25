Sıla Gençoğlu İlker Kaleli aynı anda paylaştılar aşklarını ilan ettiler romantik sözler...
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Instagram'dan aynı anda fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan ettiler. İkisi de romantik sözleri fotoğraflarının altına not düştü.
Hazer Amani ile 1 yıllık evliliğinin ardından adı oyuncu İlker Kaleli ile aşk dedikodularına Sıla Gençoğlu'na dair iddialar doğru çıktı. Şimdilerde beraber tatilde oldukları bilinen Kaleli ve Gençoğlu, aynı anda Instagram hesaplarından fotoğraf paylaştılar.
Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Sıla Gençoğlu'nun Bodrum'da kiraladığı villada görüntülenmesi aşkı zaten ortaya çıkarmıştı.
Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti.
Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaştı.