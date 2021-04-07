Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli aşkı şaşırttı Hazer Amani ile 3 ay önce boşanmıştı
MasterChef'in eski şefi Hazer Amani ile boşanan Sıla Gençoğlu'nun oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sene şef Hazer Amani ile evlenen fakat mutlulukları pek de uzun sürmeyen Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ocak ayında boşandı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Sıla'nın Hazer ile boşanması 15 dakika sürdü, evlilikleri bitti.
Duruşmaya arkadaşıyla gelen Sıla, boşandıklarını açıklarken tek başına gelen Hazer Amani, "Söyleyecek bir şey yok" diyerek uzaklaşmıştı. İkili, boşanmanın ardından arkadaş olarak kaldıklarını söyleseler de asliyeden çıkışları bu durumu yalanlar cinstendi...
Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile kısa süreli bir ilişki yaşayan İlker Kaleli ile Sıla'nın beraber olduğu iddia edildi.
Sıla ve İlker Kaleli'nin bir aydır birlikte oldukları ve mutlu bir ilişki yaşadıkları söyleniyor.