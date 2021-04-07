Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli aşkı şaşırttı Hazer Amani ile 3 ay önce boşanmıştı

Geçtiğimiz sene şef Hazer Amani ile evlenen fakat mutlulukları pek de uzun sürmeyen Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ocak ayında boşandı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Sıla'nın Hazer ile boşanması 15 dakika sürdü, evlilikleri bitti.