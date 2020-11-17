Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani boşanıyor iddiası nedenleri ise şoke etti

2020 senesinin ilk evliliklerinden biri olan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin evlilikleri hakkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda evliliklerinde pürüzler olduğu iddia edilen ikilinin boşanacakları yönünde çıkan haberlerin doğru olduğu iddia edildi.