Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani boşanıyor iddiası nedenleri ise şoke etti
Sıla ve şef Hazer Amani'nin boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Evliliklerinin neden bittiği merak konusu oldu.
2020 senesinin ilk evliliklerinden biri olan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin evlilikleri hakkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda evliliklerinde pürüzler olduğu iddia edilen ikilinin boşanacakları yönünde çıkan haberlerin doğru olduğu iddia edildi.
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Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti. Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre ise çift, bugün boşanıyor.
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Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla’nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti.
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İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise şaşırttı.
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