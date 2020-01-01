Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı! Sıla aşka geldi

Ahmet Kural'la beraberliğinden olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcı Sıla, kendisini darp ettiği şikayetiyle Ahmet Kural'la mahkemelik olmuştu. Günlerce konuşulan ayrılığın ardından Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile yeni bir aşka yelken açtı.