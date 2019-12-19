Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle evleniyor! Nikah yeri Roma
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti nikah kararı aldı.
1 yıla yakındır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani aşkı mutlu sona doğru ilerliyor. İkili yeni yılın ikinci haftasında nikah masasına oturma kararı aldılar.
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Kanal D'de yayınlanan 2. sayfanın iddiasına göre, ikili Ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Çiftin nikah törenine aileler dışında yakın dostları da katılacak.
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Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıtladı.
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