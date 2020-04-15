Sıla Gençoğlu Hazer Amani karantina pozlarını paylaştı 'Yahu karışamazlar'
Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani ile karantina pozlarını paylaştı. Instagram'ın sevilen çifti, karantina pozlarıyla sosyal medyada beğenileri topladı.
2020 yılının ilk düğünlerinden birine imza atan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, mutlu birlikteliklerine son hızla devam ediyor. Evliliğin ardından sosyal medya paylaşımlarını arttıran Sıla, şimdilerde eşi ile mutlu anları Instagram'dan paylaşıyor.
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Koronavirüs sebebiyle eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Sıla, son olarak ise yine Hazer Amani ile fotoğraflarını bu kez Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
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Art arda paylaşım yapan Sıla Gençoğlu, giydiği tişörtünü paylaşımlarının üzerine not olarak yazınca da dikkatleri üzerine topladı.
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Eğlenceli zamanların bir anını ölümsüzleştiren Sıla, son paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:
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