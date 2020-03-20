Sıla Gençoğlu Hazer Amani ile aşk pozunu paylaştı Dünya Mutluluk Günü'nü kutladı
2020 yılının ilk günlerinde hayatını şef Hazer Amani ile birleştiren Sıla Gençoğlu ve eşi 'Evde Kal' çağrısının yanı sıra Dünya Mutluluk Günü'nü de kutladı.
2020 yılının ilk düğünlerinden birine imza atan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, mutluluklarını daim olduğunu gösteren sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de sıkı tedbirlerin konulmasına neden olan Koronavirüs sebebiyle evde olan ikili, Instagram'dan paylaşım yaptılar.
Günün, Dünya Mutluluk Günü olmasıyla eşi Hazer Amani ile fotoğrafını paylaşan Sıla Gençoğlu, ''Dünya Mutluluk Günü'ymüş. Hadi o zaman! Mutluluğa, neşeye kucak açalım'' diyerek Instagram'dan yayımladı.
Hazer Amani de "Dünya Mutluluk Günü'ne selam olsun. Yine dolaşırız, yine gezeriz ama lütfen bu aralar evde kalın" notunu düştü. Amani, son dönemlerde tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.
Peki, Sıla Gençoğlu kimdir?
Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.