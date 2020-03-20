Sıla Gençoğlu Hazer Amani ile aşk pozunu paylaştı Dünya Mutluluk Günü'nü kutladı

2020 yılının ilk düğünlerinden birine imza atan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, mutluluklarını daim olduğunu gösteren sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de sıkı tedbirlerin konulmasına neden olan Koronavirüs sebebiyle evde olan ikili, Instagram'dan paylaşım yaptılar.