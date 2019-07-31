Sıla Gençoğlu Hazer Amani ile arabada sarmaş dolaş yakalanmıştı! Aşkını itiraf etti
Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Gençoğlu, arabada sarmaş dolaş görüntülendiği Tv8'in fenomen yemek yarışması MasterChef'in jüriliğini yapan Hazer Armani hakkında da bomba bir açıklamaya imza attı.
Geçtiğimiz aylarda, TV8 Kanalında yayınlanan MasterChef programının jüriliğini yapan Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenen Sıla Gençoğlu, birlikteliğini ilk kez açıkladı. Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddialarıyla ayrılan Sıla, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Sıla, sonunda sessizliğini bozdu.
Yeni şarkısı Karanfil ile hayranlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu, stüdyolarının kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sıla, birlikte olduğu kişi hakkında da ilk kez konuştu.
Sıla, "Kalbiniz dolu mu?" sorusu üzerine "Benim kalbim hep dolu" cevabını verdi. Hazer Amani ile ilişkisini ilk kez net bir şekilde açıklayan Sıla, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.
Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.