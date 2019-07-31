Sıla Gençoğlu Hazer Amani ile arabada sarmaş dolaş yakalanmıştı! Aşkını itiraf etti

Sıla, "Kalbiniz dolu mu?" sorusu üzerine "Benim kalbim hep dolu" cevabını verdi. Hazer Amani ile ilişkisini ilk kez net bir şekilde açıklayan Sıla, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.