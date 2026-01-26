Sıla Doğu DEM akımına uydu! Paylaşımına tepki yağdı
Sosyal medya dünyasında "saç örme" videosu üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede bir milli güvenlik ve terör tepkisine dönüştü.
Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun, kökeni terör örgütü sempatizanlarına dayanan bir akıma katılması, iş kadını Sevim Alan’ın sert çıkışıyla birleşince yer yerinden oynadı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜ AKIMINA DESTEK
Son günlerde sosyal medya platformlarında özellikle bölücü terör örgütü YPG ve kadın yapılanmalarının bir direniş sembolü olarak lanse etmeye çalıştığı "saç örme" akımı, Sıla Doğu’nun katılımıyla magazin gündemine oturdu.
Terör örgütü yandaşlarının örgüt içi bağlılığı ve sözde direnişi temsil etmek için kullandığı bu saç örme eylemi, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Sıla Doğu tarafından paylaşıldı.
Takipçilerinin bu akımın siyasi ve terör bağlantılı arka planını hatırlatması üzerine Doğu, paylaşımını saniyeler içinde kaldırdı. Ancak bu hamle, sosyal medyadaki vatansever kullanıcıların ve Sevim Alan’ın dikkatinden kaçmadı.
SEVİM ALAN’DAN SERT ELEŞTİRİ
Sıla Doğu ile geçmişten gelen husumeti bilinen güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, bu hata karşısında sessiz kalmadı.
Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu’yu doğrudan hedef alarak zehir zemberek ifadeler kullandı. "Naylon faturacı Sıla, yetmedi devlete millete düşmanlık mı yapıyorsun?" diyen Alan, bu akımın masum bir moda hareketi olmadığını, doğrudan terör seviciliğine hizmet ettiğini vurguladı.
Alan’ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede binlerce destek mesajı alırken, Sıla Doğu’nun bu eylemi "bilmeyerek" yapıp yapmadığı tartışma konusu oldu.