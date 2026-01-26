Sıla Doğu DEM akımına uydu! Paylaşımına tepki yağdı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜ AKIMINA DESTEK

Son günlerde sosyal medya platformlarında özellikle bölücü terör örgütü YPG ve kadın yapılanmalarının bir direniş sembolü olarak lanse etmeye çalıştığı "saç örme" akımı, Sıla Doğu’nun katılımıyla magazin gündemine oturdu.

Terör örgütü yandaşlarının örgüt içi bağlılığı ve sözde direnişi temsil etmek için kullandığı bu saç örme eylemi, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Sıla Doğu tarafından paylaşıldı.

Takipçilerinin bu akımın siyasi ve terör bağlantılı arka planını hatırlatması üzerine Doğu, paylaşımını saniyeler içinde kaldırdı. Ancak bu hamle, sosyal medyadaki vatansever kullanıcıların ve Sevim Alan’ın dikkatinden kaçmadı.