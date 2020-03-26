Sıla canlı yayını açık unutunca Şahan Gökbakar'ın diline düştü

Fakat Sıla son canlı yayınında talihsiz bir an yaşadı. Bu durumu fark eden Şahan Gökbakar da Sıla'yı tiye aldı. Gökbakar, Instagram'da açtığı canlı yayını kapattığını zannederek rahat hareket eden ancak sonrasında fark ederek yayını kapatan Sıla'ya gönderme yaptı.