Sıla canlı yayın esnasında yaptığı harekete açıklık getirdi bakın sebebi neymiş
Sıla canlı yayını esnasında kapattığını sanıp yaptığı hareketle tepki çekince Instagram hesabından açıklama yaptı.
Koronavirüs salgını sebebiyle Instagram'da canlı yayın yapan Sıla, online konser verdiği yayınının sonunda talihsiz bir kaza yaşayınca sosyal medyayı salladı. Şarkıcıdan olay olan görüntüsüyle ilgili açıklama geldi.
110
Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından konser veren sanatçılar arasında Sıla da vardı.
210
Sıla, geçen günlerde yaptığı yayının sonunda izleyicilere son mesajını verdi ve yayının bittiğini zannederek ilginç bir harekete imza attı.
310
Bu yayın kazası izleyenleri güldürdü. Bazıları ise Sıla’yı samimiyetsizlikle suçladı.
410