Sıla Bodrum konserinde cesur kıyafetiyle yürek hoplattı
BODRUM'da sahneye çıkanı Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coştururken cesur kıyafetiyle yürek hoplattı yaptığı açıklama ile de şoke etti.
Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla'nın konserinde izdiham yaşandı. 10 Kasım’dan beri Bodrum’a postu serdiğini söyleyen Sıla, “Arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çok da iyi oldum” ifadelerini kullandı. Sıla ayrıca giydiği derin dekolte ve yırtmaçlı kıyafetiyle bütün dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü sanatçı Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro’yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla, sahne kostümleriyle büyük beğeni topladı.
Ünlü sanatçı özellikle önden yırtmaçlı derin dekolteli kıyafetiyle hayranlarından büyük beğeni alırken izleyenlerin ise yüreklerini hoplattı.
Ünlü sanatçı Sıla ilk şarkısından sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Kasım'dan beri geldim Bodrum’a postu serdim. O zamandan bu yana ne sahne ne bir şey, arınmak ve iyileşmek amaçlı geldim çok da iyi oldu.