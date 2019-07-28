Sıla Ahmet Kural'lı günleri atlattı! Yeni imajıyla eski haline döndü

Ahmet Kural ile olaylı ilişkisi esnasında saçlarını kısacık kestiren Sıla, eski haline dönmeye başladı. Kural ile yaşadığı tatsız olayların ardından kendisini işine veren Sıla, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirirken, yeni imajıyla da sürpriz yaptı.