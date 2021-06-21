Sıla Ahmet Kural davasında mahkemeden flaş karar!

Videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini ileri süren ünlü şarkıcı, "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Böylece kendilerine delil topladılar" diyerek şikayetçi oldu.