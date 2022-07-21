Sil baştan yenilendi! Trabzonspor'un stadyumunun son haline bakın

Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler yenilendi. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zeminin de hasar aldığı stadyum adeta sil baştan yeniden modernize edildi.