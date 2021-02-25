Şıklığın bedeli Hadise'ye çok pahalıya mal oldu çizmelerinin bedeli dudak uçuklattı
Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerini tercih eden Hadise'nin kıyafet harcamalarıyla dikkat çekti.
Son zamanlarda aşk hayatının yanı sıra harcamalarıyla da dikkat çeken Hadise, yeni kombiniyle yine sosyal medyayı karıştırdı.
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alan Hadise geçtiğimiz gün verdiği pozla beğeni topladı. Hadise son olarak siyah elbisesi ve püsküllü çizmeleriyle takipçilerine paylaşımda bulundu.
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, şimdilerde Exxen'de ekrana getirilen O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Hadise'nin şıklığının bedeli merak konusu oldu.
Güzelliğine övgüler yağan şarkıcının dikkat çeken çizmelerinin fiyatı 25 bin 735 TL.