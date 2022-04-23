Sıkıntılar kapıda işler bozulacak! Günlerce sürecek: Aman dikkat edin Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı. Güner ve Kazanova yeni haftayla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Satürn arasında kare açı olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Bugün bardağın boş tarafına bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir.
Kontratlar bozulabilir: İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz, aksine pek de sohbetkâr olmayan kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabiliriz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir.
Kulp takabilirsiniz: Zihin bugün endişeli ve karamsar olabilir, kaygı düzeyiniz yükselebilir. Özellikle zihnen bir şeyleri beğenmekte zorlanabilir, her şeye kulp takabilirsiniz.
Zihinsel çaba: Hesapçı ve çıkarcı düşünceler ve davranışlar sizi zora sokabilir. Ağır çalışma koşulları altında olabilirsiniz ve yoğun bir zihinsel çaba sarf ediyor olabilirsiniz.