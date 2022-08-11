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Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

Anadolu Ajansı
Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

SİİRT'in Meydandere köyünün ardından Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü muhtarı da yer altından ses geldiği iddiasıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne başvurdu. Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün "Sanki evin kolonları kırıldı, o şekilde hissettim." dedi.

Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

Merkez Meydandere köyünde yaşayan vatandaşların yaklaşık 2 haftadır yer altından ses geldiğini ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek yaptığı başvuru üzerine 31 Temmuz'da köyde inceleme yapan AFAD'a benzer iddialarla bir başvuru da Akyayla köyünden geldi.

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Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

Meydandere köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Akyayla köyü muhtarı yaptığı başvuruda, 9 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında yer altından ses geldiğini ve birkaç saniyelik sarsıntı hissettiklerini belirterek, inceleme yapılması talebinde bulundu.

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Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün, AA muhabirine, evde yattığı sırada bir ses duyduğunu ve sarsıntı yaşandığını söyledi. "Sanki evin kolonları kırıldı, o şekilde hissettim. Evlerin üzerimize düşeceğini sandık. Köylülerin tamamı hissetmiş, evlerinden dışarı çıktılar. Bir daha olmayınca evlerimize geçtik." ifadelerini kullanan Aygün, daha önce benzer durumun Meydandere köyünde yaşandığını duyduklarını belirtti.

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Siirt'te yer altından gelen ürküten sesler! Akyaylalılar AFAD'a başvurdu

Köyde yaşayan vatandaşlardan Umayittin Aygün de daha önce iki kez hissettiği sarsıntının bu kez daha etkili olduğunu söyledi.

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