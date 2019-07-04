Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesinde çıkan yangının fıstık bahçelerine sıçraması sonucu birçok ağaç zarar gördü.

Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesi yerleşim yerine yakın olan Masosta alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

17
Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı - Sayfa 2

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

27
Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı - Sayfa 3

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile alevler civarda bulunan fıstık bahçelerine sıçradı.

37
Siirt'te yangın fıstık bahçelerine sıçradı bir çok ağaç yandı - Sayfa 4

Yangın Atabağ belediyesi itfaiyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. 

47