Siirt'te üretimi yok denecek kadar azaldı! Fiyatı altınla yarışıyor

Bu sene 200 lirayı bulur: Bu sene fiyatının arttığını belirten Beydoğan "Elde ettiğimiz ürünü de piyasada alan kişiler bıttım sabunu olarak ve menengiç kahvesi olarak kullanılması ister istemez fiyat konusunda etki verebiliyor. Geçen sene 150 liraydı kilosu bu sene 200 lirayı bulur" diye konuştu.