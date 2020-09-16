Siirt'te üretimi yok denecek kadar azaldı! Fiyatı altınla yarışıyor
SİİRT'te yetişen bıttımın ismi de fiyatı da duyanları şaşkına çevirdi. Üretimin azaldığı bıttımın fiyatı altınla yarışıyor.
Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı.
Bıttım ağaçlarını budayıp fıstık aşısı yaptıkları için bıttım bulamadıklarını belirten çiftçilerden Cemil Beydoğan, bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım ağaçlarının azaldığını bu nedenle de fiyatların iki katına çıkacağını belirtti.
Geçen yıl bıttım fiyatının 150 lira olduğunu söyleyen Beydoğan bu yıl üretim az olduğunu belirtti. Beydoğan bu yıl bekledikleri fiyatı açıkladı.
Bu sene 200 lirayı bulur: Bu sene fiyatının arttığını belirten Beydoğan "Elde ettiğimiz ürünü de piyasada alan kişiler bıttım sabunu olarak ve menengiç kahvesi olarak kullanılması ister istemez fiyat konusunda etki verebiliyor. Geçen sene 150 liraydı kilosu bu sene 200 lirayı bulur" diye konuştu.