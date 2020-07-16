Siirt'te şehit özel harekat polisleri, memleketlerine uğurlandı

''Muhammed, bunu bize yapma": Törende 2 yaşındaki kızı Afra ile birlikte şehit eşini uğurlayan Hilal Demir, "Ben onu görmek istiyorum. Kalk, Muhammed. Yapma bunu, Kızımız 2 yaşına basacak. Muhammed, bunu bize yapma" diyerek gözyaşı döktü.