Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk jandarmanın çalışmasıyla bulundu

Pınar'ın bulunması için Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş komando ekipleri ile Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) de iz takip köpeğiyle aramalara katıldı. Ekiplere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de destek verdi.