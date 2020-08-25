Siirt'te fotoğraf uğruna hiçe sayılan can! Tehlike böyle görüntülendi
SİİRT'te Deyr mevkisi fotoğraf meraklıların merkezi oldu. Yüksekliğe aldırış etmeden canlarını riske insanlar sanki ölümü kucaklıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Deyr mevkisi, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Bölgeye gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçip o anı ölümsüzleştiriyor...
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Tehlikeli alana geçen vatandaşların ölümle burun buruna gelerek fotoğraf çektirmesi pes dedirtti.
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Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, metrelerce yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.
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