Siirt'te aşiretler karar aldı bundan sonra kız tarafı...

Takılar 200 gramı geçmeyecek

Gençlerin yuva kurmaları için önemli karar aldıklarını belirten kanaat önderlerinden Mehmet Tetik, amaçlarının gençlerin yuva kurup güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Tetik, "Her şey dahil yüzük, bilezik, zincir altın bazında ne varsa sadece 200 gram yapmak istedik. Bir de gelinin babasına sadece 10 bin lira para verilmesinde bir karar aldık. 10 bin lirayı de kendisine teslim edeceğiz. Kendisine eşya alacak. Tatlı dediğimiz düğünden önce bizim lehçemizde şirani diyoruz tatlı bazında büyük bir masraf oluşuyor. O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek. Onu tamamıyla dışlayacağız" diye konuştu.